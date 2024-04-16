Макманаман: «Реал» не так силён, как «Манчестер Сити»

Стив Макманаман, который по ходу своей карьеры поиграл и за «Реал», и за «Манчестер Сити», высказался о силе этих команд.

«В следующем году «Реал» будет лучше. Они пригласили Джуда Беллингем, но если полностью посмотреть на составы, то «Реал» не так силён, как «Манчестер Сити», - сказал Макманаман, чьи слова приводит издание AS.

В среду вечером «Манчестер Сити» будет принимать «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре в Испании команды сыграли вничью со счётом 3:3.

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