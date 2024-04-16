Нойер и Сане готовы сыграть в ответном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер и нападающий команды Лерой Сане смогут принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Об этом рассказал главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

— Мануэль Нойер и Лерой Сане могут играть. Павлович, возможно, будет в составе, — приводит слова Тухеля пресс-служба немецкого гранда.

17 апреля «Бавария» примет на своем поле «Арсенал» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток арбитра запланирован на 22:00 по московскому времени.

Напомним, первая встреча между командами завершилась ничейным результатом – 2:2.