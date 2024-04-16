Кейн высказался об отсутствии Комана и Гнабри в предстоящем матче с «Арсеналом»

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился комментарием об отсутствии Кингсли Комана и Сержа Гнабри в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Арсеналом».

— Они разочарованы. Нелегко наблюдать за товарищами по команде, когда они не могут быть рядом. Но не имеет значения, кто выйдет на поле. Мы настроены и сделаем все возможное для победы, — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится завтра, 17 апреля. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.