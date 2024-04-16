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Кейн высказался об отсутствии Комана и Гнабри в предстоящем матче с «Арсеналом»

16 Апреля 2024 • 14:29 Комментировать
Бавария
...
Арсенал
1 2.35 X 3.80 2 2.75
17.04 22:00

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился комментарием об отсутствии Кингсли Комана и Сержа Гнабри в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Арсеналом».

— Они разочарованы. Нелегко наблюдать за товарищами по команде, когда они не могут быть рядом. Но не имеет значения, кто выйдет на поле. Мы настроены и сделаем все возможное для победы, — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится завтра, 17 апреля. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри Кингсли Коман Гарри Кейн ещё теги

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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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