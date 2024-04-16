Щербаченко сравнил шансы «Барселоны» и «Реала» на проход в полуфинал Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (счёт после первого матча 3:2) и «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид» (счёт первого матча 3:3).

- Честно скажу: для меня в обоих матчах шансы всех 50 на 50. Судя по тому, что я увидел в первых играх. Многое будет зависеть от подготовки команд к этим конкретным матчам, от фарта. Анчелотти после первого четвертьфинала жаловался на большое количество ошибок при контроле, а Гвардиола сетовал на нетипичные для «Манчестер Сити» огрехи при выходе из обороны, когда «Реал» ловил его в первом тайме на контратаках.

В Париже, как мне кажется, «ПСЖ» сыграл не в свою силу, а «Барселона», наоборот, немножко прыгнула выше головы. Моё мнение, что оба ответных четвертьфинала Лиги чемпионов непредсказуемые, фактор домашнего поля в них роли играть не будет, – спрогнозировал Щербаченко.

«Барселона» и «ПСЖ» сыграют сегодня, 16 апреля, а «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» – завтра, 17 апреля.