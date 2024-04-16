Эдегор тренируется – он готов сыграть против «Баварии»

Хорошие новости для фанатов «Арсенала». Полузащитник Мартин Эдегор во вторник проводит тренировку с командой, о чём в социальных сетях рассказывает известный журналист Фабрицио Романо.

Журналист отмечает, что Эдегор выглядит хорошо – очевидно, норвежец готов сыграть против «Баварии» в ближайшем матче Лиги чемпионов.

Как известно, в воскресной игре против «Астон Виллы» Эдегор был заменён. Микель Артета объяснял это тем, что у полузащитника возникла проблема с ногой.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» стартует 17 апреля в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью со счётом 2:2.