«Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика

В среду вечером «Реал» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В первой игре в Испании команды сыграли вничью со счётом 3:3, и теперь англичане являются фаворитами дуэли.

С момента реорганизации Лиги чемпионов в 1992 году «Реал» ранее пять раз пересекался в плей-офф с действующими обладателями трофея. Во всех этих случаях мадридцы проходили дальше и, более того, в итоге выигрывали турнир. На этот факт обращает внимание Legalbet.

В 1998 году «Реал» прошёл «Боруссию», в 2000 году – «Манчестер Юнайтед», в 2002 и 2014 годах – «Баварию», а в 2022 году – «Челси». В каждом из этих сезонов «сливочные» подняли над головой «ушастый трофей». То есть статистика говорит о том, что «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов.