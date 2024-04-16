Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика

16 Апреля 2024 • 13:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1 1.63 X 4.30 2 4.90
17.04 22:00

В среду вечером «Реал» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В первой игре в Испании команды сыграли вничью со счётом 3:3, и теперь англичане являются фаворитами дуэли.

С момента реорганизации Лиги чемпионов в 1992 году «Реал» ранее пять раз пересекался в плей-офф с действующими обладателями трофея. Во всех этих случаях мадридцы проходили дальше и, более того, в итоге выигрывали турнир. На этот факт обращает внимание Legalbet.

В 1998 году «Реал» прошёл «Боруссию», в 2000 году – «Манчестер Юнайтед», в 2002 и 2014 годах – «Баварию», а в 2022 году – «Челси». В каждом из этих сезонов «сливочные» подняли над головой «ушастый трофей». То есть статистика говорит о том, что «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Апреля
13:54
«Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика
00:53
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Реал Лиги чемпионов – 17 апреля 2024
15 Апреля
21:30
«Манчестер Сити» - «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:42
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» 1
12:59
Гвардиола: «Реал» удивил нас в первом матче»
11:43
Уокер верит, что сможет сыграть против «Реала» в среду
14 Апреля
01:48
Начо сыграет в основе «Реала» в матче против «Манчестер Сити»
00:11
Анчелотти назвал игрока, который точно выйдет в старте в матче с «Манчестер Сити»
12 Апреля
14:27
Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
11 Апреля
02:53
Фоден – об ответном матче с «Реалом»: «Надеюсь, повторим то, что сделали в прошлом году»
10 Апреля
19:11
Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити»
14:24
Елагин: «Папа Карло — это вечный знак качества, но всё же дальше пройдёт Пеп»
03:16
Анчелотти: «Мы хотим сыграть так же в Манчестере» 1
03 Апреля
01:55
Анчелотти рассчитывает, что Милитао наберёт оптимальную форму к ответной игре с «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» Хави останется в «Барселоне» при одном условии
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.04.24 в 22:00
Боруссия Д Боруссия Д
Атлетико М Атлетико М
2.32 3.75 3.00
Видео
16.04.24 в 22:00
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
2.13 3.85 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
14:36 · Лига чемпионов
Нойер и Сане готовы сыграть в ответном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»
14:29 · Лига чемпионов
Кейн высказался об отсутствии Комана и Гнабри в предстоящем матче с «Арсеналом»
14:20 · Лига чемпионов
Щербаченко сравнил шансы «Барселоны» и «Реала» на проход в полуфинал Лиги чемпионов эксклюзив
14:02 · Лига чемпионов
Эдегор тренируется – он готов сыграть против «Баварии»
13:54 · Лига чемпионов
«Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика
13:51 · Испания. Ла Лига
Ван Бастен: «Надеюсь, Мбаппе сможет проявить себя в ответном матче с «Барселоной»
13:41 · Лига чемпионов
«Барселона» опубликовала заявку на матч с «ПСЖ»
13:26 · Лига чемпионов
«Барселона» или «ПСЖ»: Глеб сделал прогноз, кто пройдёт дальше в Лиге чемпионов
12:13 · Лига чемпионов
Дюгарри: «Никогда не видел, чтобы Мбаппе играл так плохо»
11:13 · Лига чемпионов
Андронов предложил ставку на матч «Боруссия» - «Атлетико»
10:32 · Испания. Ла Лига
5 игроков «Барселоны» могут пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов, если клуб туда выйдет
09:55 · Лига чемпионов
Президент «Барселоны» обратился к фанатам перед матчем с «ПСЖ»
09:35 · Лига чемпионов
«Боруссия» Дортмунд может потерять Аллера до конца сезона
09:33 · Лига чемпионов
Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» - «Атлетико»
09:27 · Лига чемпионов
Эдуард Мор дал прогноз на матч «Боруссии» и «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем