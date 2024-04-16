«Барселона» опубликовала заявку на матч с «ПСЖ»

Во вторник вечером «Барселона» будет принимать «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонский клуб опубликовал список игроков, которые готовы сыграть. Этот список выглядит так:

Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартинес, Ферран Торрес, Педри, Левандовски, Рафинья, Пенья, Фелиш, Алонсо, Ромеу, Роке, де Йонг, Гюндоган, Кунде, Астралага, Ямаль, Касадо, Фермин Лопес, Кубарси, Гиу, Форт.

Алехандро Бальдес и Гави травмированы, а Андреас Кристенсен и Серхи Роберто будут отбывать дисквалификацию.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» начнётся в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.