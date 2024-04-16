«Барселона» или «ПСЖ»: Глеб сделал прогноз, кто пройдёт дальше в Лиге чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Глеб поделился своими мыслями перед ответным матчем между «Барселоной» и «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче «Барселоне» удалось обыграть «ПСЖ» на выезде с результатом 3:2.

«Конечно, у «Барселоны» есть шанс пройти дальше. У «ПСЖ» хорошая команда сейчас, но каталонцы являются фаворитом в этой паре. У меня внутреннее чувство, что они пройдут в следующий раунд Лиги чемпионов», - цитирует Глеба Metaratings.

Напомним, что Александр Глеб в своё время выступал за «Барселону».

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.