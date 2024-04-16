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Лига чемпионов

Кейн, Мбаппе, Гризманн: Кто из звёзд может впервые выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

16 Апреля 2024 • 13:05 Комментировать

Завершились первые матчи стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, и все восемь команд ещё продолжают борьбу за победу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает звёзд, которые борются за свой первый подобный успех.

Килиан Мбаппе

Француз во многом потому и хочет покинуть «ПСЖ», чтобы выиграть Лигу чемпионов. Он уже дважды успел сыграть в финале чемпионата мира, однажды победив. С «ПСЖ» Мбаппе дошёл до решающего матча в главном еврокубке, но уступил «Баварии». Летом форвард, видимо, переедет в мадридский «Реал», но может это сделать это в статусе победителя Лиги чемпионов.

Гарри Кейн

У капитана сборной Англии есть множество личных рекордов, но нет ни одного трофея. Переход в «Баварию», казалось, гарантировал Кейну возможность ощутить себя победителем, однако мюнхенцы в этом сезоне проиграли Суперкубок и Кубок Германии, да и в Бундеслиге шансов нет. Единственная надежда – это Лига чемпионов. С «Тоттенхэмом» Кейн был в финале турнира, но уступил «Ливерпулю». Гол в ворота «Арсенала» помог «Баварии» увезти ничью из Лондона, теперь всё решится в ответном матче.

Антуан Гризманн

Ещё один чемпион мира в составе сборной Франции, который на клубном уровне пока своего не добился. Из «Атлетико» он уходил в «Барселону» за трофеями, но оказался в стане каталонцев в момент кризиса. Пока Гризманн был в «Барселоне», то не просто не стал чемпионом, но наблюдал за триумфом «матрасников» в Ла Лиге. Стоило вернуться в стан «Атлетико», как Хави привёл «блауграну» к титулу. Гризманн выигрывал Лигу Европы с «Атлетико», но теперь ему хочется получить и главный еврокубок.

Марко Ройс

Пожалуй, главный неудачник клубного футбола на рубеже 10-х и 20-х годов. В отличие от многих других, он хранил верность дортмундской «Боруссии», но до сих пор не выиграл Бундеслигу, даже в прошлом сезоне, когда «Бавария» буквально дарила трофей. Из-за травмы Ройс не играл на победном для сборной Германии чемпионате мира. Вместе с той же «Боруссией» Ройс был в финале Лиги чемпионов, но проиграл и его. В то, что «шмели» выиграют трофей в этом сезоне, не верится совсем, но так хочется пожелать этого лично ветерану.

Усман Дембеле

Французу в юности предрекали «Золотой мяч», и переход в «Барселону» казался тем необходимым шагом. Тем более что после ухода Неймара ему было гарантировано место в атаке с Месси и Суаресом. Однако каталонцы впали в кризис, а сам Дембеле не справился с давлением, из-за чего не мог себя показать и не попал в состав сборной Франции на победный чемпионат мира. В последние годы Дембеле взялся за ум, тем страннее выглядел переход в «ПСЖ». Теперь именно в составе парижан вингер надеется на успех в Лиге чемпионов.

Френки де Йонг

В составе яркого «Аякса» хавбек был в секундах от финала Лиги чемпионов, но амстердамцы в компенсированное время пропустили от «Тоттенхэма» и вылетели. Казалось, что в «Барселоне» де Йонг станет наследником великих полузащитников и поможет команде добиться больших успехов. В минувшем сезоне нидерландец наконец-то выиграл Ла Лигу, и его следующая цель – выиграть Лигу чемпионов.

«Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

Хави против Луиса Энрике: Ожидаемые составы на матч «Барселона» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Роман Андреев

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Антуан Гризманн Гарри Кейн Килиан Мбаппе ещё теги
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