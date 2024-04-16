Дюгарри: «Никогда не видел, чтобы Мбаппе играл так плохо»

«Если Мбаппе покажет такую же игру, как в первом матче, то это будет плачевно. В домашнем поединке он принимал много неправильных решений, у него мало что получалось. Я никогда не видел, чтобы Килиан играл так плохо. А тем более, с таким негативным настроем», - передает слова Дюгарри RMC Sport.