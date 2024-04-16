Андронов предложил ставку на матч «Боруссия» - «Атлетико»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением об ответном матче между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Атлетико» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Учитывая то, как развивалась первая игра, я думаю, понятно, наверное, что ждать надо забитых мячей. «Обе забьют и тотал больше 2,5» - вполне нормальная, рабочая история», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Напомним, что в первой встрече «Атлетико» отпраздновал домашнюю победу со счетом 2:1. Ответный матч состоится сегодня, 16 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.