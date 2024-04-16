Президент «Барселоны» обратился к фанатам перед матчем с «ПСЖ»

«Нужно заполнить трибуны стадиона и поддержать команду. Игроки заслуживают этого. Мы верим в них. Мы на пути к тому, чтобы войти в историю. Команда настроена очень позитивно. Но нам, болельщикам «Барселоны», нужно помочь команде. Если все получится, мы будем в полуфинале», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.