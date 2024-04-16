Президент «Барселоны» обратился к фанатам перед матчем с «ПСЖ»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к фанатам команды в преддверии ответного матча против французского «ПСЖ» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Нужно заполнить трибуны стадиона и поддержать команду. Игроки заслуживают этого. Мы верим в них. Мы на пути к тому, чтобы войти в историю. Команда настроена очень позитивно. Но нам, болельщикам «Барселоны», нужно помочь команде. Если все получится, мы будем в полуфинале», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.
Ответный матч пройдет сегодня, 16 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В первом поединке «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.
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