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«Боруссия» Дортмунд может потерять Аллера до конца сезона

16 Апреля 2024 • 09:35 Комментировать
Боруссия Д
...
Атлетико М
1 2.25 X 3.65 2 3.10
Через 11 ч. 31 мин.

Себастьен Аллер получил травму лодыжки и может больше не сыграть в текущем сезоне, сообщает пресс-служба дортмундской «Боруссии».

Напомним, что ивуариец смог отличиться в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Форвард сократил отставание своей команды в счёте, когда соперник вёл 2:0. 16 апреля командам предстоит сыграть ответный поединок, который пройдёт в Дортмунде, но Аллер уже не примет в нём участия.

Всего в сезоне-2023/2024 Аллер принял участие в 17 матчах во всех клубных турнирах, в которых смог забить один мяч.

Дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице и ведут борьбу с «РБ Лейпцигом» за четвёртую строчку, которая даёт право выступить в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов Себастьян Аллер ещё теги

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