Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» - «Атлетико»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями об ответном поединке между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Атлетико» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Учитывая состояние и форму «Атлетико», опыт Диего Симеоне в таких матчах, я думаю, что у «Атлетико» хорошие шансы в Дортмунде не проиграть. Мой прогноз - «Атлетико» не проиграет», - цитирует Константина «РБ Спорт».

В первом матче, состоявшемся в Мадриде, «Атлетико» одержал победу со счетом 2:1. Ответная встреча состоится сегодня, 16 апреля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.