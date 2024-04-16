Эдуард Мор дал прогноз на матч «Боруссии» и «Атлетико»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Атлетико». В первой встрече «шмели» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Я жду вязкую игру без большого количества голевых моментов. Гости будут сушить этот матч. Мадридцы умеют это делать, тем более что их устраивает ничейный результат», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Ответная игра состоится в Дортмунде сегодня, 16 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.