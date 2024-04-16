Витсель высказался о матче «Боруссия» - «Атлетико»

Хавбек мадридского «Атлетико» Аксель Витсель пообщался с журналистами в преддверии ответного матча с дортмундской «Боруссией» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. В первой встрече «матрасники» выиграли со счетом 2:1.

«Мои мысли о предстоящем матче, мы движемся от матча к матчу. Пока не думаем о полуфинале. Нам сейчас нужно провести хорошую игру, чтобы пробиться дальше. Нужно показать такую же интенсивность, как у себя дома. Это будет решающим фактором», - передает слова бельгийца Mundo Deportivo.

Ответная встреча состоится в Дортмунде сегодня, 16 апреля, начало запланировано в 22:00 мск.