Гвардиол: «Манчестер Сити» не боится «Реал»

«Нам будет противостоять «Реал» - это короли Лиги чемпионов. Но у нас нет страха. Если ты боишься, то лучше смотреть такие матчи по телевизору. Мы собираемся снова выиграть Лигу чемпионов. Если хотим это сделать, то обязаны выбить мадридцев. Нужно побеждать лучшие команды», - передает слова хорвата The Sun.