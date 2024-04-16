Симеоне высказал мнение об ответном матче с «Боруссией»

«Мы сыграем с сильным соперником. Игра начнется в высоком темпе, поэтому нам нельзя отставать. Уверен, что все будет хорошо. Наша команда в отличном состоянии, мы готовы для больших свершений в Лиге чемпионов. Жду классного футбола», - передает слова аргентинского тренера Mundo Deportivo.