Симеоне высказал мнение об ответном матче с «Боруссией»

В ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» на выезде встретится с дортмундской «Боруссией». Об этом поединке высказался главный тренер испанского коллектива Диего Симеоне.
«Мы сыграем с сильным соперником. Игра начнется в высоком темпе, поэтому нам нельзя отставать. Уверен, что все будет хорошо. Наша команда в отличном состоянии, мы готовы для больших свершений в Лиге чемпионов. Жду классного футбола», - передает слова аргентинского тренера Mundo Deportivo.
Ответная встреча состоится в Дортмунде 16 апреля, начало – 22:00 по московскому времени. В первом матче «Атлетико» одержал победу со счетом 2:1.
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