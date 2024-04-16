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Лига чемпионов

Симеоне высказал мнение об ответном матче с «Боруссией»

16 Апреля 2024 • 08:27 Комментировать

В ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» на выезде встретится с дортмундской «Боруссией». Об этом поединке высказался главный тренер испанского коллектива Диего Симеоне.

«Мы сыграем с сильным соперником. Игра начнется в высоком темпе, поэтому нам нельзя отставать. Уверен, что все будет хорошо. Наша команда в отличном состоянии, мы готовы для больших свершений в Лиге чемпионов. Жду классного футбола», - передает слова аргентинского тренера Mundo Deportivo.

Ответная встреча состоится в Дортмунде 16 апреля, начало – 22:00 по московскому времени. В первом матче «Атлетико» одержал победу со счетом 2:1.

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Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Диего Симеоне ещё теги
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