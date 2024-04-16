​Эксперты оценили шансы «Барселоны» на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 16 апреля 2024 года, состоятся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из них «Барселона» примет на своём поле «ПСЖ». В первом матче 1/4 финала «Барселона» на выезде добилась победы со счётом 3:2.

По мнению экспертов «Барселона» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 44,3%, ничейный исход возможен с вероятностью в 23,7%, а вот победа «ПСЖ» оценена только в 32,0%.

Вероятность прохода в полуфинал Лиги чемпионов:

- «Барселона» – примерно 75,4%;

- «ПСЖ» – около 24,6%.

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