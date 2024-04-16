Хакими раскрыл, какой настрой у Мбаппе перед игрой с «Барселоной»

Марокканский легионер «ПСЖ» Ашраф Хакими оценил готовность своей команды к ответному поединку четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против каталонской «Барселоны». Матч пройдет во вторник, 16 апреля.
«Мы выйдем на поле с желанием победить. Команда отдаст все силы. Хотим исправить то, что произошло в первой встрече. Мбаппе? Я вижу, что Килиан сильно мотивирован. Пришло время продемонстрировать, что мы готовы совершить камбэк», - передает слова африканца RMC Sport.
Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Париже, подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счетом 2:3.
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