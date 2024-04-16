Хакими раскрыл, какой настрой у Мбаппе перед игрой с «Барселоной»

«Мы выйдем на поле с желанием победить. Команда отдаст все силы. Хотим исправить то, что произошло в первой встрече. Мбаппе? Я вижу, что Килиан сильно мотивирован. Пришло время продемонстрировать, что мы готовы совершить камбэк», - передает слова африканца RMC Sport.