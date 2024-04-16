Хави против Луиса Энрике: Ожидаемые составы на матч «Барселона» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» сыграет на своём поле против «ПСЖ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет примерные составы на эту встречу.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде, Педри, Гюндоган, де Йонг, Рафинья, Левандовски, Ямаль.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Баркола, Мбаппе, Дембеле.

У «Барселоны» дисквалифицированы по жёлтым карточкам полузащитники Серхи Роберто и Андреас Кристенсен. Зато недавно восстановившийся от травмы Педри подтвердил, что выйдет в старте.

Травмы в составе «Барселоны» у Алехандро Бальде и Гави. У «ПСЖ» проблемы с ахилловым сухожилием у Преснеля Кимпембе. Сомнений в том, что Мбаппе появится на поле с первых минут, нет.

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» на стадионе имени Льюиса Компаниса стартует сегодня, 16 апреля, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов