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Хави против Луиса Энрике: Ожидаемые составы на матч «Барселона» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов

16 Апреля 2024 • 10:00 Комментировать
Барселона
...
ПСЖ
1 2.20 X 4.05 2 3.00
Через 11 ч. 30 мин.

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» сыграет на своём поле против «ПСЖ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет примерные составы на эту встречу.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде, Педри, Гюндоган, де Йонг, Рафинья, Левандовски, Ямаль.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Баркола, Мбаппе, Дембеле.

У «Барселоны» дисквалифицированы по жёлтым карточкам полузащитники Серхи Роберто и Андреас Кристенсен. Зато недавно восстановившийся от травмы Педри подтвердил, что выйдет в старте.

Травмы в составе «Барселоны» у Алехандро Бальде и Гави. У «ПСЖ» проблемы с ахилловым сухожилием у Преснеля Кимпембе. Сомнений в том, что Мбаппе появится на поле с первых минут, нет.

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» на стадионе имени Льюиса Компаниса стартует сегодня, 16 апреля, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ

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БАРСЕЛОНА ПСЖ
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