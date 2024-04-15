Луис Энрике: «Мы отыграемся в дуэли с «Барселоной»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике уверен в своей команде перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Как известно, в первом матче «ПСЖ» уступил «Барселоне» дома со счётом 2:3. После игры эксперты по статистике напомнили, что парижане никогда не проходили в плей-офф Лиги чемпионов дальше, если начинали противостояние с домашнего поражения.

«ПСЖ» никогда не отыгрывался в плей-офф. Завтра будет тот день, когда мы это сделаем», - слова Энрике с пресс-конференции приводит журналист Адриен Гренье.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» стартует 16 апреля в 22:00 по московскому времени.