Энрике отреагировал на слова Хави

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о словах наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса.
Ранее рулевой «сине-гранатовых» заявил, что Энрике очень сильно повлиял на формирование его футбольных взглядов.
«Конечно, я ценю это. Я поделился с ним многими вещами. Очень приятны его слова», — сказал Энрике журналистам.Завтра, 16 апреля, «ПСЖ» встретится на выезде с «Барселоной» в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по мск. Текстовая трансляция игры пройдет на спортивном портале LiveResult.
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