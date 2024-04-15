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Энрике отреагировал на слова Хави

15 Апреля 2024 • 19:10 Комментировать
Барселона
...
ПСЖ
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16.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о словах наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса.

Ранее рулевой «сине-гранатовых» заявил, что Энрике очень сильно повлиял на формирование его футбольных взглядов.

«Конечно, я ценю это. Я поделился с ним многими вещами. Очень приятны его слова», — сказал Энрике журналистам.

Завтра, 16 апреля, «ПСЖ» встретится на выезде с «Барселоной» в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по мск. Текстовая трансляция игры пройдет на спортивном портале LiveResult.  
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Барселона ПСЖ Хави Эрнандес Луис Энрике ещё теги

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БАРСЕЛОНА ПСЖ
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