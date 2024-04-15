Энрике отреагировал на слова Хави

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о словах наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса.

Ранее рулевой «сине-гранатовых» заявил, что Энрике очень сильно повлиял на формирование его футбольных взглядов.

«Конечно, я ценю это. Я поделился с ним многими вещами. Очень приятны его слова», — сказал Энрике журналистам.