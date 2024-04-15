Энрике — о первом матче с «Барселоной»: «Результат не отражает того, что мы заслуживали»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

— Это другая игра. У нас было время проанализировать и улучшить нашу игру. Первый матч был напряженным, но результат не отражает того, что мы заслуживали. Счет 2:3 означает, что мы должны стремиться к победе, — заявил Энрике не пресс-конференции.

Напомним, первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» завершился победой каталонцев со счетом 3:2.

Ответный поединок пройдет завтра, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.