Фоден стал вторым главным претендентом на «Золотой мяч»

Журналисты авторитетного портала Goal выкатили новую версию рейтинга главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году.

Первое место в этом рейтинге по-прежнему удерживает полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На вторую строчку поднялся представляющий «Манчестер Сити» Фил Фоден. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, соответственно, опустился со второй позиции на третью.

Четвёртое место у Эрлинга Холанна, а топ-5 замыкает ещё один футболист «Манчестер Сити» - Родри Эрнандес.

Криштиану Роналду и Лионель Месси замыкают рейтинг, занимая 19-е и 20-е места соответственно.