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Фоден стал вторым главным претендентом на «Золотой мяч»

15 Апреля 2024 • 16:56 Комментировать

Журналисты авторитетного портала Goal выкатили новую версию рейтинга главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году.

Первое место в этом рейтинге по-прежнему удерживает полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На вторую строчку поднялся представляющий «Манчестер Сити» Фил Фоден. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, соответственно, опустился со второй позиции на третью.

Четвёртое место у Эрлинга Холанна, а топ-5 замыкает ещё один футболист «Манчестер Сити» - Родри Эрнандес.

Криштиану Роналду и Лионель Месси замыкают рейтинг, занимая 19-е и 20-е места соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Золотой Мяч Килиан Мбаппе Фил Фоден Родри Эрнандес Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги
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Сегодня, 15 Апреля
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