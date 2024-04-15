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Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити»

15 Апреля 2024 • 16:42 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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17.04 22:00

В среду вечером «Манчестер Сити» будет принимать «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Как сообщает AS, только два футболиста мадридской команды не отправились в Англию. Это травмированные голкипер Тибо Куртуа и защитник Давид Алаба.

А вот полузащитник Орельен Тчуамени оказался в списке отправившихся на матч игроков «Реала». Француз не сыграет против «Манчестер Сити» из-за перебора жёлтых карточек, но он решил находиться рядом с командой.

Напомним, что в первой игре «Реал» и «Манчестер Сити» не выявили сильнейшего – матч завершился со счётом 3:3. Всё решится на «Этихад Стэдиум».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Тибо Куртуа Орельен Тчуамени ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
15 Апреля 2024 в 17:00
Орельен полетел с командой чтобы на месте показать как нужно забивать из-за пределов штрафной..))
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