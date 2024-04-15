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Хайнер: В матче с «Арсеналом» мы увидели, на что способна «Бавария»

15 Апреля 2024 • 16:30 Комментировать
Бавария
...
Арсенал
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17.04 22:00

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

— В Лондоне мы еще раз увидели, на что способная «Бавария». В среду пройдет ответный матч, которого все с нетерпением ждут. Мы должны проявить командный дух, как сделали это в противостоянии с «Лацио», — цитирует Хайнера Bayern & Germany.

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» пройдет 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в первом поединке команды сыграли между собой вничью – 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Герберт Хайнер ещё теги

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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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