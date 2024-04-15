Хави выбрал трёх тренеров, которые сильнее всего на него повлияли

Наставник «Барселоны» Хави назвал трёх тренеров, которые сильнее всего повлияли на формирование его футбольных взглядов.

Как сообщает AS, в тройку таких тренеров на пресс-конференции Хави включил Луиса Арагонеса, Хосепа Гвардиолу и Луиса Энрике.

Хави и Луис Энрике, а точнее их «Барселона» и «ПСЖ», противостоят друг другу в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой игре каталонцы смогли победить на выезде со счётом 3:2. Во вторник, 16 апреля, команды проведут ответный поединок в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что в январе Хави объявил о намерении уйти из «Барселоны» по завершению сезона.