Хави поделился ожиданиями от битвы с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о вторничном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Команда «ПСЖ» и любая команда Луиса Энрике всегда играют в атаку. Тем более завтра, когда они уступают в счёте. Мы хотим победить. Чтобы добиться этого, нам нужно сыграть хорошо. В моём представлении ответный матч получится похожим на первый. Это будет очень важная битва», - сказал Хави журналистам на пресс-конференции.

В первом матче на прошлой неделе «Барселона» обыграла «ПСЖ» на выезде со счётом 3:2. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет либо с «Атлетико», либо с «Боруссией».