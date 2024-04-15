Педри ответил на вопрос об угрозе, исходящей от Мбаппе

Полузащитник «Барселоны» Педри дал комментарий перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы должны быть осторожны, потому что Париж сделает всё возможное. Это правда, у нас есть преимущество, но они попытаются перевернуть ситуацию. Мы должны выйти и победить.

Угроза от Мбаппе? Нужно владеть мячом и следить за тем, чтобы у «ПСЖ» не было моментов. У них есть не только Килиан, но ещё и Дембеле, Баркола. Мы должны постараться компенсировать преимущества, которые они имеют в ситуациях «один в один», - сказал Педри на пресс-конференции.

В первом матче «Барселона» обыграла «ПСЖ» на выезде со счётом 3:2.