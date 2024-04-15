Педри раскрыл слова президента «Барселоны» команде

В среду «Барселона» проведёт домашний матч против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Это будет ответный четвертьфинал – первый команда Хави выиграла на выезде со счётом 3:2. Перед игрой тренировку «Барселоны» посетил президент клуба Жоан Лапорта. Полузащитник Педри на пресс-конференции дал комментарий на этот счёт.

«Лапорта сказал, чтобы мы вышли на поле с большим энтузиазмом и выложились на полную. Президент дал нам такой посыл», - сказал Педри.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» стартует 16 апреля в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.