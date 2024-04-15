Мостовой: «Хави не уйдёт, это же не Абаскаль»

Бывший игрок «Спартака» и национальной сборной России Александр Мостовой поделился мнением о будущем Хави Эрнандеса в каталонской «Барселоне».

«Хави не уйдет. Это же не Абаскаль, которого убирают и убрать не могут. Хави - величайший футболист в истории «Барселоны». Таких людей нужно слушать в футболе!» - передает слова Мостового ODDS.ru.

Напомним, что во вторник, 16 апреля, пройдет ответная встреча между каталонской «Барселоной» и французским «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. В первом матче, состоявшемся в Париже, подопечные Хави одержали победу со счетом 3:2.