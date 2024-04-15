Мостовой поделился мнением о матче «Барселоны» против «ПСЖ»

Экс-полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями об ответном матче между «Барселоной» и «ПСЖ» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«У «Барсы» есть преимущество - победа в первой игре. «Барселона» тоже скучает по победам в Лиге чемпионов. Интересно: сможет ли «ПСЖ» встряхнуться после поражения на поле «Барселоны»?» - приводит слова Мостового Odds.ru.

Ответная встреча состоится в Барселоне завтра, 16 апреля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече была зафиксирована победа «сине-гранатовых» со счетом 3:2.