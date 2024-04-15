Известен арбитр ответного матча «Барселоны» и «ПСЖ»

Стали известны судейские назначения на ответные поединки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Встречу между каталонской «Барселоной» и французским «ПСЖ» обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. На ответный поединок дортмундской «Боруссии» и мадридского «Атлетико» получил назначение Славко Винчич.

Оба матча состоятся во вторник, 16 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче «Атлетико» на своем поле обыграл «Боруссию» со счетом 2:1, а «Барселона» в гостях неожиданно победила «ПСЖ» - 3:2.