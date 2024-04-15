Назначен судья на ответный матч «Манчестер Сити» - «Реал»

Пресс-служба УЕФА объявила о судейских назначениях на два ответных поединка ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Поединок между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» обслужит судейская бригада во главе с Даниэлем Орсато. На матче мюнхенской «Баварии» и лондонского «Арсенала» отработает Данни Маккели.

Оба поединка состоятся в среду, 17 апреля, и начнутся в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче «Реал» и «Манчестер Сити» расписали результативную ничью со счетом 3:3. В Лондоне «Арсенал» и «Бавария» также не смогли выявить победителя, завершив встречу со счетом 2:2.