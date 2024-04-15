Гвардиола высказался об ответном матче с «Реалом»

«В матче с «Реалом» будет тяжело, но мы должны постараться перед своими поклонниками. Команда отдаст все силы. Мы все очень хотим выйти в полуфинал. Я хочу, чтобы наш стадион был полон. Жду аншлаг на трибунах», - передает слова испанского тренера beln Sports.