Гвардиола высказался об ответном матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами в преддверии ответного поединка ¼ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча пройдет на «Этихаде».
«В матче с «Реалом» будет тяжело, но мы должны постараться перед своими поклонниками. Команда отдаст все силы. Мы все очень хотим выйти в полуфинал. Я хочу, чтобы наш стадион был полон. Жду аншлаг на трибунах», - передает слова испанского тренера beln Sports.
Ответный матч состоится в среду, 17 апреля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. В первом поединке команды расписали результативную ничью со счетом 3:3.
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