Артета — о матче с «Баварией»: «Мы должны показать характер»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Сегодня, 14 апреля, «Арсенал» проиграл у себя дома «Астон Вилле» (0:2) в рамках 33-го тура АПЛ.

— Мы должны показать настоящий характер, сплоченность и единение. В среду у нас есть прекрасная возможность снова сотворить историю в этом клубе, — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

Ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче «Арсенал» не смог одолеть на своем поле «Баварию». Встреча между командами завершилась со счетом 2:2.