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Артета — о матче с «Баварией»: «Мы должны показать характер»

14 Апреля 2024 • 22:20 Комментировать (1)
Бавария
...
Арсенал
17.04 22:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Сегодня, 14 апреля, «Арсенал» проиграл у себя дома «Астон Вилле» (0:2) в рамках 33-го тура АПЛ.

— Мы должны показать настоящий характер, сплоченность и единение. В среду у нас есть прекрасная возможность снова сотворить историю в этом клубе, — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

Ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче «Арсенал» не смог одолеть на своем поле «Баварию». Встреча между командами завершилась со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
14 Апреля 2024 в 22:42
После победы Байера - Бавария думает точно так же. И, на своем поле, они могут очень мощно навалять Арсеналу.
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