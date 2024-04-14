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Киммих считает, что «Бавария» не будет контролировать игру все 90 минут в матче с «Арсеналом»

14 Апреля 2024 • 13:54 Комментировать
Бавария
...
Арсенал
17.04 22:00

Хавбек «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча состоится 16 апреля в Мюнхене (Германия).

«Мы уже видели, что в первом матче «Арсенал» очень доминировал, а мы больше полагались на контратаки. В среду мы не будем контролировать ход игры на протяжении всех 90 минут. Но я предполагаю, что мы будем больше владеть мячом и постараемся внести решающий вклад в игру», — цитирует игрока сборной Германии издание Bild.

Стоит напомнить, что «Бавария» сыграет с «Арсеналом» на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

К слову, первая игра между командами завершилась со счётом 2:2.


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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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