Киммих считает, что «Бавария» не будет контролировать игру все 90 минут в матче с «Арсеналом»

Хавбек «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча состоится 16 апреля в Мюнхене (Германия).

«Мы уже видели, что в первом матче «Арсенал» очень доминировал, а мы больше полагались на контратаки. В среду мы не будем контролировать ход игры на протяжении всех 90 минут. Но я предполагаю, что мы будем больше владеть мячом и постараемся внести решающий вклад в игру», — цитирует игрока сборной Германии издание Bild.

Стоит напомнить, что «Бавария» сыграет с «Арсеналом» на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

К слову, первая игра между командами завершилась со счётом 2:2.