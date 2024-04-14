Хави высказался об ответном матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал комментарий касательно ответного поединка против французского «ПСЖ» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы сейчас находимся в отличном состоянии. В матче с «Кадисом» команда показала хороший футбол на плохом поле. Во вторник нас ждет тяжелое испытание, но мы хорошо готовы», - передает слова специалиста Relevo.
Ответный матч «Барселоны» и «ПСЖ» состоится 16 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече «сине-гранатовые» одержали гостевую победу со счетом 3:2.
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