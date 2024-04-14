Васкес: «Мы хотим победить «Манчестер Сити» и выиграть Лигу чемпионов»

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался об ответном поединке против «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА. В первом матче была зафиксирована результативная ничья со счетом 3:3.

«Мы выйдем на поле с огромным желанием победить «Манчестер Сити». «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов», - передает слова Васкеса Madrid Universal.

Ответный поединок состоится 17 апреля в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В этом сезоне Лукас провел 30 поединков, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.