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Лига чемпионов

Васкес: «Мы хотим победить «Манчестер Сити» и выиграть Лигу чемпионов»

14 Апреля 2024 • 10:08 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался об ответном поединке против «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА. В первом матче была зафиксирована результативная ничья со счетом 3:3.

«Мы выйдем на поле с огромным желанием победить «Манчестер Сити». «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов», - передает слова Васкеса Madrid Universal.

Ответный поединок состоится 17 апреля в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В этом сезоне Лукас провел 30 поединков, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

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