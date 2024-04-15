«Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

На днях суперкомпьютер предсказал победу «Барселоны» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило разобраться, почему именно команда Хави Эрнандеса выиграет данный трофей в этом году.

Хави Эрнандес

Испанский тренер продолжает рулить «Барселоной», которая не проигрывает после его заявления об уходе в конце сезона. Сообщение Хави положительно подействовало на футболистов, руководство и всех остальных, кто окружает команду. Сейчас «Барселона» находится в приличной форме, что подтверждают последние результаты команды в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Поэтому пока Хави находится в клубе, у «Барселоны» есть отличные шансы на успех, ведь испанец является не только тренером, но и авторитетом для футболистов.

Молодые и голодные до побед игроки

Серьёзные финансовые проблемы заставили Хави копаться во внутренних резервах, что дало непредсказуемый профит. Уже сейчас в «Барселоне» есть целый ряд молодых футболистов, которые не только находятся в обойме Хави, но и регулярно играют в стартовом составе. Конечно, главной молодой звездной «сине-гранатовых» является 16-летний Ламин Ямаль, которого минувшей зимой один из европейских грандов хотел выкупать за 200 миллионов евро, но «Барселона» ответила отказом. Помимо Ямаля, есть Лопес, Форт, Кубарси, Касадо и приобретённый Роке. Эта молодая банда отлично себя проявляет и точно не откажется от шанса выиграть Лигу чемпионов в столь юном возрасте.

«Наполи» и «ПСЖ»

На удивление многих «Барселона» продемонстрировала классный футбол сначала в 1/8 финала Лиги чемпионов, выбив из турнира «Наполи», а затем на зубах вырвала выездную победу в первом четвертьфинальном матче с «ПСЖ» (3:2). Такие результаты закаляют команду, а если к этому добавить кураж молодых талантов, то в ответном матче у парижан останется мало шансов на успех. Плюс ко всему игра пройдёт на поле «Барселоны». Стоит сказать, что в случае успеха «Барселона» встретится в полуфинале с «Атлетико» или «Боруссией», которые в нынешней форме не представляют собой такую уж грозную силу для каталонцев.

Единый механизм

Хави, команда и успешные результаты позволили «Барселоне» стать единым целым. Огромный плюс для каталонцев, что это произошло в самый важный и решающий отрезок сезона. Ни для кого не секрет, что отличная атмосфера внутри коллектива положительно сказывается не только на игре, но и на результатах. Сейчас мы видим, что даже если у «Барселоны» не всё получается на поле, то команда всё равно продолжает стараться и добивается положительного результата за счёт характера, с чем ранее у каталонцев были проблемы.

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