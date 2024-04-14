Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует сделать ставку на капитана Начо Фернандеса.

Первая встреча «сливочных» с «Манчестер Сити» прошла в Мадриде и завершилась со счётом 3:3. Дуэт в центре защиты составили Антонио Рюдигер и опорник Орельен Тчуамени. По информации Marca, в ответной игре место дисквалифицированного француза, как ожидается, займёт Начо. Именно 34-летний капитан был напарником Рюдигера в субботнем матче Ла Лиги против «Мальорки» (1:0).

Поединок «Манчестер Сити» – «Реал» пройдёт 17 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.