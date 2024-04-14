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Начо сыграет в основе «Реала» в матче против «Манчестер Сити» слухи

14 Апреля 2024 • 01:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.04 22:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует сделать ставку на капитана Начо Фернандеса.

Первая встреча «сливочных» с «Манчестер Сити» прошла в Мадриде и завершилась со счётом 3:3. Дуэт в центре защиты составили Антонио Рюдигер и опорник Орельен Тчуамени. По информации Marca, в ответной игре место дисквалифицированного француза, как ожидается, займёт Начо. Именно 34-летний капитан был напарником Рюдигера в субботнем матче Ла Лиги против «Мальорки» (1:0). 

Поединок «Манчестер Сити» – «Реал» пройдёт 17 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Начо Фернандес Орельен Тчуамени ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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