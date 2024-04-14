Анчелотти назвал игрока, который точно выйдет в старте в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти полностью уверен в Антонио Рюдигере.

Немецкий центральный защитник не попал в основу «сливочных» на прошлогодний ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:4), появившись на замену лишь на 63-й минуте, когда «горожане» уже забили два мяча. По словам Анчелотти, на сей раз Рюдигер точно выйдет на поле с первых минут.

«Рюдигер определённо выйдет в стартовом составе в матче против «Манчестер Сити» в среду», – заявил итальянский наставник в интервью после победы над «Мальоркой» (1:0).

Первая встреча четвертьфинального противостояния «Реала» с «Манчестер Сити» прошла в Мадриде и завершилась со счётом 3:3.