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Анчелотти назвал игрока, который точно выйдет в старте в матче с «Манчестер Сити»

14 Апреля 2024 • 00:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти полностью уверен в Антонио Рюдигере.

Немецкий центральный защитник не попал в основу «сливочных» на прошлогодний ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:4), появившись на замену лишь на 63-й минуте, когда «горожане» уже забили два мяча. По словам Анчелотти, на сей раз Рюдигер точно выйдет на поле с первых минут.

«Рюдигер определённо выйдет в стартовом составе в матче против «Манчестер Сити» в среду», – заявил итальянский наставник в интервью после победы над «Мальоркой» (1:0).

Первая встреча четвертьфинального противостояния «Реала» с «Манчестер Сити» прошла в Мадриде и завершилась со счётом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Антонио Рюдигер ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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