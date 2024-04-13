Линекер предложил реформировать плей-офф Лиги чемпионов

«Можно убрать дополнительное время, если по сумме двух матчей получается ничья. Думаю, нужно сразу переходить к серии пенальти. Сейчас команда, которая играет дома второй матч, получает дополнительные полчаса. Это дает ей преимущество над соперником. Такого не должно быть, тем более в Лиге чемпионов», - цитирует эксперта Daily Mail.