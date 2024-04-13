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Лига чемпионов

Линекер предложил реформировать плей-офф Лиги чемпионов

13 Апреля 2024 • 11:28 Комментировать

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер предложил реформировать плей-офф Лиги чемпионов.

«Можно убрать дополнительное время, если по сумме двух матчей получается ничья. Думаю, нужно сразу переходить к серии пенальти. Сейчас команда, которая играет дома второй матч, получает дополнительные полчаса. Это дает ей преимущество над соперником. Такого не должно быть, тем более в Лиге чемпионов», - цитирует эксперта Daily Mail.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В финале «горожане» минимально одолели миланский «Интер» со счетом 1:0.

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Гари Линекер
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