Ракитич – о победе «Барселоны» над «ПСЖ» со счётом 6:1: «Это был сумасшедший день»

Экс-игрок сборной Хорватии Иван Ракитич поделился воспоминания о победе «Барселоны» над «ПСЖ» в 2017 году.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов парижане на своём поле разгромили «Барселону» со счётом 4:0, а в ответной матче каталонцы взяли верх со счётом 6:1, что позволила команде выйти в четвертьфинал турнира.

- Именно такие матчи по-настоящему остаются в памяти, не только выигранные трофеи. Если и была команда, которая могла на нечто большее, то это «Барселона». Это был сумасшедший день, один из главный матчей в истории Лиги чемпионов, - приводит слова Ракитича Diario Sport.

Отметим, что «ПСЖ» и «Барселона» играют друг с другом и в этом розыгрыше Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. В первой игре во Франции «Барселона» одержала победу (3:2).