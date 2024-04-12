Гогниев рассказал, какой клуб поддерживает в Лиге чемпионов

Бывший рулевой владикавказской «Алании» и подмосковных «Химой» Спартак Гогниев рассказал, за какой клуб болеет в текущей Лиге чемпионов.

Напомним, в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2), «Реал» разошёлся миром с «Манчестер Сити» (3:3), «Атлетико» с минимальным преимуществом обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:1), а «ПСЖ» на своём поле уступил «Барселоне» (2:3).

- Нравятся «Манчестер Сити», «Реал Мадрид». Я за красивый футбол. Но, не буду против, если, скажем, в этом году кубок возьмёт «Атлетико Мадрид». Хотя если реально смотреть на вещи - это будет очень тяжело, - приводит слова специалиста Livesport.

Гогниев находится без работы с апреля 2023 года, его последним клубом были «Химки». Подмосковный клуб в прошлом сезоне набрал под руководством Гогниева 13 очков в 21 матче и шёл на предпоследней строчке в таблице, после чего специалист был уволен.