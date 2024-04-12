Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об игре нападающих Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанна и Джуда Беллингема в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.

— Ну, спокойно. Возможно, они не показали себя с лучшей стороны в первом матче, но впереди нас ждут ответные игры. Будьте осторожны с теми тремя, которых вы упомянули, — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов прошли на этой неделе, а ответные поединки запланированы на 16 и 17 апреля.

Стоит сказать, что в своем домашнем матче ЛЧ «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3).