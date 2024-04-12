Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны»

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле потерпел поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 2:3. Как сообщает Le Parisien, главная звезда парижан Килиан Мбаппе остался крайне недоволен результатом и своей игрой.

25-летний нападающий намерен поквитаться за эту неудачу в ответной встрече в Испании. Поединок состоится на следующей неделе, а именно – 16 апреля.

Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал Лиги чемпионов. На стадии ½ финала лучший в паре «ПСЖ» - «Барселона» сыграет либо с мадридским «Атлетико», либо с дортмундской «Боруссией».