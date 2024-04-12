Быстров назвал причину разгрома «Ливерпуля»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о разгромном поражении «Ливерпуля» от «Аталанты» в первом матче ¼ финала Лиги Европы. «Красное» на своем поле уступили со счетом 0:3.

«Ливерпулю» не хватило свежести. Видимо, слишком много сил отдали в недавнем матче с «МЮ». У «Ливерпуля» идёт борьба за чемпионство, для английских клубов победа в чемпионате - превыше всего», - поделился мнением Владимир в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится на следующей неделе. По итогам двух поединков определится участник полуфинальной стадии турнира.