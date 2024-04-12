Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн посетил раздевалку мадридского «Реала» после завершения первого матча ¼ финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Испании и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, норвежский голеадор зашел в раздевалку «королевского» клуба, чтобы попросить футболку полузащитника Луки Модрича. Во время беседы с хорватом Эрлинг назвал Луку легендой.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится на следующей неделе в Англии. Победитель этой пары сыграет в ½ финала с «Баварией» или «Арсеналом».

Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна